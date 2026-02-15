42. Daaler Zuuch
Stadtteile komplett von der Außenwelt abgeschnitten
Ein bisschen Glanz darf es doch immer sein bei so einer Großveranstaltung, oder? Die Daaler Jugend wähnte sich in Hollywood und zog gleich mit mehreren prominenten Filmfiguren los.
Michael Greber

Der „Daaler Zuuch“ ist nicht der größte, aber die Stimmung ist immer bestens. So war es auch bei der 42. Ausgabe am Sonntag in Mittel- und Kirchenbollenbach.

Fastnachtssonntag, 14 Uhr: Die Stadtteile Mittel- und Kirchenbollenbach sind endgültig von der Außenwelt abgeschnitten. Der Grund: der „Daaler Zuuch“. Die Stimmung: super wie immer. Die Bewirtung der gut 250 Zugteilnehmer und der vielen Zuschauer und Zugfans, nicht wenige sind rechtzeitig vor der Sperrung der Hauptstraße von außerhalb angereist, übernehmen die Gaststätten an der Zugstrecke – vorneweg das Landgasthaus Schuck und natürlich das ...

