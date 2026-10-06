PV-Anlage und Windräder
Stadtrat macht Weg für Energiepark Birkenfeld frei
Nördlich des Dambacher Wegs soll bald eine PV-Anlage stehen.
Nördlich des Dambacher Wegs soll bald eine PV-Anlage stehen.
Reiner Drumm. Rd

Eine Freiflächen-PV-Anlage soll im Außenbereich der Kreisstadt nahe des Dambacher Wegs entstehen. Der Stadtrat stimmte der Aufstellung eines Bebauungsplans zu. Auch Windräder sind möglicherweise geplant. 

Lesezeit 2 Minuten
Der Stadtrat Birkenfeld hat mit großer Mehrheit der Aufstellung eines Bebauungsplans für eine PV-Anlage nördlich des Dambacher Wegs nahe der Stefan-Morsch-Stiftung und des Banjaparks zugestimmt. Projektträger ist die Firma Telis Energie aus Berlin – sie tragen auch sämtliche Kosten.
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