Eine Freiflächen-PV-Anlage soll im Außenbereich der Kreisstadt nahe des Dambacher Wegs entstehen. Der Stadtrat stimmte der Aufstellung eines Bebauungsplans zu. Auch Windräder sind möglicherweise geplant.
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Der Stadtrat Birkenfeld hat mit großer Mehrheit der Aufstellung eines Bebauungsplans für eine PV-Anlage nördlich des Dambacher Wegs nahe der Stefan-Morsch-Stiftung und des Banjaparks zugestimmt. Projektträger ist die Firma Telis Energie aus Berlin – sie tragen auch sämtliche Kosten.