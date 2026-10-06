PV-Anlage und Windräder Stadtrat macht Weg für Energiepark Birkenfeld frei Niels Heudtlaß 06.10.2026, 18:00 Uhr

i Nördlich des Dambacher Wegs soll bald eine PV-Anlage stehen. Reiner Drumm. Rd

Eine Freiflächen-PV-Anlage soll im Außenbereich der Kreisstadt nahe des Dambacher Wegs entstehen. Der Stadtrat stimmte der Aufstellung eines Bebauungsplans zu. Auch Windräder sind möglicherweise geplant.

Der Stadtrat Birkenfeld hat mit großer Mehrheit der Aufstellung eines Bebauungsplans für eine PV-Anlage nördlich des Dambacher Wegs nahe der Stefan-Morsch-Stiftung und des Banjaparks zugestimmt. Projektträger ist die Firma Telis Energie aus Berlin – sie tragen auch sämtliche Kosten.







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