Gewerbepark Nahetal Stadtrat Idar-Oberstein lehnt Verwaltungsvorschlag ab 25.09.2025, 13:00 Uhr

i Im Gewerbepark Nahetal soll es künftig ein erweitertes Sortiment geben, sofern es Interessenten zur Ansiedlung gibt. Eigentlich wären hierfür Gutachten nötig, um Rechtssicherheit zu erlangen. Das lehnte der Stadtrat jedoch ab. Oliver Berg. picture alliance/dpa

Das kommt nicht alle Tage vor: Der Idar-Obersteiner Stadtrat lehnt eine Beschlussvorlage der Verwaltung ab. Dabei geht es um die Notwendigkeit von Gutachten mit Blick auf den Gewerbepark Nahetal.

Im Februar und auch jüngst im Bauausschuss war das Thema intensiv diskutiert worden. Im Stadtrat gab es hingegen keinen Meinungsaustausch mehr. Dafür aber eine ungewöhnliche Entscheidung: Der Rat sprach sich klar gegen einen Beschlussvorschlag der Verwaltung aus, der die geplante Änderung des Bebauungsplanes „Gewerbepark Nahetal“ und damit ursprünglich verbundene Gutachten betrifft.







