Die Rückkehr der Finanznot Stadtrat berät erneut hochdefizitären Haushalt 20.01.2025, 11:15 Uhr

i 2025 wird es in Idar-Oberstein wieder eng mit den Finanzen. Hendrik Schmidt. dpa

Nach drei Jahren Pause finden sich die Kommunalpolitiker im Idar-Obersteiner Stadtrat wie auch die Verwaltung wieder im Modus „Mangelverwaltung“: Im Stadtsäckel fehlen 2025 rund 14 Millionen Euro.

Am Mittwoch, 29. Januar, wird der Idar-Obersteiner Stadtrat den Haushaltsentwurf für das Jahr 2025 beraten und beschließen. Die öffentliche Sitzung beginnt um 17.30 Uhr im Sitzungssaal in der Georg-Maus-Str. 2 (unterhalb der Göttenbach-Aula). Der Entwurf sieht ein Defizit von rund 14 Millionen Euro vor, wie alle Zahler der Grundsteuer vor wenigen Tagen in einem Schreiben, das dem Bescheid beilag, nachlesen konnten.

