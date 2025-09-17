Auf der Berschweilerstraße in Baumholder ist für Fahrer ohne Navigationsgerät nicht immer gut zu erkennen, welche Straße am schnellsten zu den Gewerbetreibenden „Auf Schneeweid“ führt. Dem soll nun mit neuen Hinweisschildern abgeholfen werden.
Die Beschilderung an den beiden Zufahrten ins Gewerbe- und Industriegebiet „Auf Schneeweid“ ist verbesserungswürdig. Auf Antrag der Liste für Baumholder (LfB) beschäftigte sich der Stadtrat mit einigen Wünschen und auch Beschwerden der Gewerbetreibenden.