Zufahrt an Berschweilerstraße Stadtrat befürwortet Hinweisschilder fürs Gewerbegebiet 17.09.2025, 14:16 Uhr

i An der oberen Zufahrt von der Landesstraße 169 ins Industriegebiet "Auf Schneeweid" sind bereits Hinweisschilder auf die angesiedelten Unternehmen angebracht. Auf Antrag der Liste für Baumholder soll die erweitert und durch einen beidseitig bestückbaren Schilderbaum an der unteren Einfahrt zum Gewerbegebiet ergänzt werden. Benjamin Werle

Auf der Berschweilerstraße in Baumholder ist für Fahrer ohne Navigationsgerät nicht immer gut zu erkennen, welche Straße am schnellsten zu den Gewerbetreibenden „Auf Schneeweid“ führt. Dem soll nun mit neuen Hinweisschildern abgeholfen werden.

Die Beschilderung an den beiden Zufahrten ins Gewerbe- und Industriegebiet „Auf Schneeweid“ ist verbesserungswürdig. Auf Antrag der Liste für Baumholder (LfB) beschäftigte sich der Stadtrat mit einigen Wünschen und auch Beschwerden der Gewerbetreibenden.







