Zahlreiche Besucher feierten Stadtfest verwandelt Birkenfeld in eine bunte Festmeile Tobias Prietzel 13.10.2025, 12:09 Uhr

i Der Kirchplatz war traditionell der Hauptort des Geschehens auf dem Stadtfest in Birkenfeld. Hier sorgte unter anderem der Musikverein Birkenfeld für Unterhaltung. Tobias Prietzel

Das Birkenfelder Stadtfest lockte zahlreiche Besucher an. Dabei bot es ein buntes Programm für Jung und Alt. Das konnten Besucher auf dem Stadtfest in Birkenfeld erleben.

Bei trockenem Herbstwetter, unter grauen Wolken, durch die hin und wieder die Sonne blitzte, wurde das Zentrum der Kreisstadt am vergangenen Sonntag zur bunten Festmeile. Das Birkenfelder Stadtfest lockte zahlreiche Besucher an. Schon in den frühen Morgenstunden herrschte emsiges Treiben in der Innenstadt, als die letzten Aussteller ihre Stände aufbauten und die Händler ihre Waren ausbreiteten.







