FÖG freut sich über Erfolg Stadtfest in Birkenfeld trägt zu positivem Image bei 15.10.2025, 13:00 Uhr

i Zahlreiche Menschen hat es am vergangenen Wochenende zum Stadtfest nach Birkenfeld gezogen. Viele davon auch von außerhalb. Tobias Prietzel

Menschen von außerhalb in die Kreisstadt zu locken und sie vom Birkenfelder Angebot zu überzeugen – das ist das Ziel des Stadtfests in Birkenfeld. Wie das in diesem Jahr gelungen ist und welche Schlüsse die Fördergemeinschaft für 2026 zieht.

Für die Fördergemeinschaft Stadt Birkenfeld (FÖG) war das Stadtfest in der Kreisstadt am vergangenen Wochenende ein voller Erfolg. „Die Birkenfelder sind zahlreich erschienen, aber es kamen auch sehr viele Leute von außerhalb – das ist wichtig für die Stadt“, sagt FÖG-Vorsitzender Karl-Heinz Roth.







