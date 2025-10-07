Markt und viel Musik Stadtfest in Birkenfeld: Das können Besucher erleben 07.10.2025, 17:00 Uhr

i Das Stadtfest in Birkenfeld findet immer zweiten Sonntag im Oktober statt. Diesmal ist das der 12. Oktober. Reiner Drumm

Regionalmarkt, verkaufsoffener Sonntag, Musik-Acts und eine Tradition, die zurückkehrt: Die Organisatoren des Stadtfests in Birkenfeld haben dieses Jahr wieder einiges aufgefahren. Alle wichtigen Infos zum Birkenfelder Stadtfest.

Das Birkenfelder Stadtfest wird am Sonntag, 12. Oktober, das Zentrum der Kreisstadt bestimmen. Von 13 bis 18 Uhr haben auch zahlreiche Birkenfelder Fachgeschäfte am verkaufsoffenen Sonntag, der traditionell zum Stadtfest gehört, geöffnet. Organisiert wird das Fest von der Fördergemeinschaft Stadt Birkenfeld (FÖG), die in diesem Jahr auch ihr 40-jähriges Bestehen feiert.







