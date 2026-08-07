Am 11. Oktober geht es los Stadtfest Birkenfeld sucht noch Aussteller und Firmen Niels Heudtlaß 07.08.2026, 15:00 Uhr

i Richtig voll war es im vergangenen Jahr auf dem Stadtfest in Birkenfeld – das soll auch in diesem Jahr wieder klappen. Tobias Prietzel

Das Stadtfest gehört zu den Highlights des Jahres in der Kreisstadt – damit das so bleibt, braucht es noch einige interessierte Teilnehmer, wie Verkaufsstände und regionale Firmen, die sich dort vorstellen können.

Die Birkenfelder Innenstadt wird am 11. Oktober während des Stadtfests wieder zum Paradies für Shoppingbegeisterte, Bummler und Stöberer. Denn zusätzlich zu Essensständen, Hobbykünstlern und Verkaufsständen lassen auch die Birkenfelder Geschäfte Kunden am verkaufsoffenen Sonntag durch ihr Sortiment stöbern.







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