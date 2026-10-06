Regionalmarkt und Musik
Stadtfest Birkenfeld 2026: Das erwartet Besucher
Im vergangenen Jahr war das Stadtfest bei bestem Wetter ausgezeichnet besucht. Das wollen die Organisatoren auch 2026 wieder err
Im vergangenen Jahr war das Stadtfest bei bestem Wetter ausgezeichnet besucht. Das wollen die Organisatoren auch 2026 wieder erreichen.
Tobias Prietzel

Regionalmarkt, verkaufsoffener Sonntag, Musik-Acts, Spielstraße und viele Firmen und Vereine aus der Region. Das Stadtfest in Birkenfeld am Sonntag, 11. Oktober, hat wieder einiges zu bieten. Alle wichtigen Infos zu Programm und Ständen. 

Lesezeit 3 Minuten
Das Birkenfelder Stadtfest wird am Sonntag, 11. Oktober, das Zentrum der Kreisstadt bestimmen. Von 12 bis 17 Uhr haben auch zahlreiche Birkenfelder Fachgeschäfte am verkaufsoffenen Sonntag, der traditionell zum Stadtfest gehört, geöffnet. Organisiert wird das Fest von der Fördergemeinschaft Stadt Birkenfeld (FÖG).
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