Regionalmarkt, verkaufsoffener Sonntag, Musik-Acts, Spielstraße und viele Firmen und Vereine aus der Region. Das Stadtfest in Birkenfeld am Sonntag, 11. Oktober, hat wieder einiges zu bieten. Alle wichtigen Infos zu Programm und Ständen.
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Das Birkenfelder Stadtfest wird am Sonntag, 11. Oktober, das Zentrum der Kreisstadt bestimmen. Von 12 bis 17 Uhr haben auch zahlreiche Birkenfelder Fachgeschäfte am verkaufsoffenen Sonntag, der traditionell zum Stadtfest gehört, geöffnet. Organisiert wird das Fest von der Fördergemeinschaft Stadt Birkenfeld (FÖG).