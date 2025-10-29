Kunstrasenneubau in Baumholder Stadt übernimmt Bürgschaft für den VfR 29.10.2025, 18:30 Uhr

i Der Rückbau des Kunstrasenplatzes in Baumholder soll nächste Woche beginnen. Benjamin Werle

Der Bau zweier neuer Kunstrasentennisplätze und die Erneuerung des Kunstrasenplatzes für die Fußballer in Baumholder soll 607.500 Euro kosten. Neben 289.000 Euro an Fördermitteln hat die Stadt nun ihrerseits 230.000 Euro für die Maßnahme freigegeben.

Nachdem der Stadtrat im Juni 230.000 Euro für die Erneuerung der Tennisplätze und des Kunstrasenplatzes des VfR Baumholder in seinem Nachtragshaushalt eingeplant hatte, hat der Stadtrat nun die Auszahlung der Summe beschlossen. Insgesamt werden für den Neubau der beiden Tennisplätze gegenüber der alten Westrichhalle und für den Neubau des Kunstrasens für die Fußballer des VfR Gesamtkosten in Höhe von 607.







