Ziel: Techniker besserstellen Stadt Idar-Oberstein will einen anderen Tarifvertrag Stefan Conradt 21.01.2026, 13:00 Uhr

i Die Stadtwerke sind Teil der Stadtverwaltung Idar-Oberstein. Ihre technischen Mitarbeiter sollen in den Genuss eines neuen Tarifvertrags kommen. Hosser

In Zeiten des Fachkräftemangels müssen sich gerade Kommunen, die an Tarifverträge gebunden sind, Gedanken machen, wie neue oder frei werdende Stellen wieder besetzt werden können. Hier will die Stadt Idar-Oberstein jetzt nachbessern.

Die Stadt Idar-Oberstein möchte mit ihrem technischen Personal in den Betriebszweigen Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung vom Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) in den Tarifvertrag Versorgungsbetriebe (TV-V) wechseln. Hintergrund ist der grassierende Fachkräftemangel: Im TV-V, den andere Verwaltungen und öffentliche Dienste längst anwenden, locken bessere Bezahlung und weitere attraktivere Bedingungen.







Artikel teilen

Artikel teilen