In Zeiten des Fachkräftemangels müssen sich gerade Kommunen, die an Tarifverträge gebunden sind, Gedanken machen, wie neue oder frei werdende Stellen wieder besetzt werden können. Hier will die Stadt Idar-Oberstein jetzt nachbessern.
Die Stadt Idar-Oberstein möchte mit ihrem technischen Personal in den Betriebszweigen Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung vom Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) in den Tarifvertrag Versorgungsbetriebe (TV-V) wechseln. Hintergrund ist der grassierende Fachkräftemangel: Im TV-V, den andere Verwaltungen und öffentliche Dienste längst anwenden, locken bessere Bezahlung und weitere attraktivere Bedingungen.