Wenn zum Jahresende die Städtebauförderung ausläuft, stehen die nächsten Aufgaben schon an: Zahlreiche Straßen außerhalb des Fördergebiets müssen dringend saniert werden. Der Bauausschuss will nun eine Reihenfolge festlegen.

Der Bauausschuss des Stadtrats hat sich in seiner jüngsten Sitzung mit dem Entwurf eines Plans für die Sanierung der gemeindeeigenen Straßen in der Stadt befasst. Beigeordneter Christian Flohr erläuterte den Ausschussmitgliedern, dass man die Reihenfolge in Abstimmung mit den Ausbauplänen der VG-Werke zusammenstellt habe. Dabei gehe es um einen Ablaufplan, den man auch in den Fraktionen besprechen solle, um dies dann in der nächsten Sitzung zu vertiefen.

Man habe sich auf die fünf Straßen verständigt, die am dringendsten anzugehen seien, sagte Flohr und nannte die Straßen „Überm Weiher“, Fronhauser Straße, Freiherr-vom Stein-Straße, „In der Schwärzgrub“ sowie Danziger Straße als sanierungsbedürftig. In der Reihenfolge der Maßnahmen könne man noch diskutieren, aber aus Flohrs Sicht stehe die Straße „Überm Weiher“ an erster Stelle. Dies sahen auch die anderen Ausschussmitglieder so.

Allerdings dürfe niemand erwarten, dass die Umsetzung nun auch verzugslos machbar sei, unterstrich VG-Bauamtsleiter Christoph Donie. Vielmehr handele es sich um ein Bauprogramm, das sich mindestens bis Ende 2033 bis zu einer Fertigstellung erstrecken werde. Es sei aber wichtig, einen Zeitplan aufzustellen und dann auch planmäßig abzuarbeiten. Darauf könnten sich dann auch die Bürger frühzeitig einstellen, ergänzte Stadtbürgermeister Günther Jung.

So ist vorgesehen, für die 390 Meter der Straße „Überm Weiher“ in diesem Sommer in die Planung zu gehen, um dann zwischen Mai 2026 bis Juli 2027 mit dem Ausbau zu beginnen. Der Anteil, den die Stadt und die Bürger dann aufgeschlüsselt nach der Neuberechnung der Grundstücke mit wiederkehrenden Beiträgen zu tragen haben, beläuft sich voraussichtlich auf etwas mehr als 900.000 Euro. Die Planung für die Fronhauser Straße könnte dann im Frühjahr 2027 beginnen, die bauliche Umsetzung 2028 bis in den Sommer 2029 dauern. Die Kosten betrügen rund 1,34 Millionen Euro. Für die Freiherr-vom Stein-Straße wäre für den Ausbau auf 500 Meter nach einer Planungsphase im zweiten Halbjahr 2028 ein Baubeginn im Herbst 2029 realistisch. Die Baukosten würden für die Stadt rund 1,1 Millionen Euro ausmachen.

Obwohl nur 368 Meter lang, wird die Sanierung „In der Schwärzgrub“ mit 5075 Quadratmetern die größten Flächenarbeiten erfordern. Dementsprechend werden die Ausbaukosten auch bei gut 1,53 Millionen Euro liegen. Die Planung könnte nach dem bisherigen Entwurf im August 2030 starten, um dann im Frühsommer 2031 mit dem Ausbau zu beginnen. Die Danziger Straße wäre nach diesem Zeitplan dann mit der Planung ab Juni 2031 und einem Ausbau von Sommer 2032 bis zur Fertigstellung im Herbst 2033 der Abschluss dieser Sanierungsliste. Der Eigenanteil der Stadt für die Erneuerung der rund 410 Meter bezifferte die Bauabteilung auf schätzungsweise 940.000 Euro.

Donie riet, das Ausbauprogramm so festzulegen, da die Vergabe erfahrungsgemäß länger dauere. Yannick Simon (SPD) hingegen sah den prognostizierten Zeitplan kritisch und erinnerte an die Arbeiten in der Berschweiler Straße, die schon lange begonnen haben sollten. Donie betonte, dass man eine Planung machen müsse, bevor es zu einem Ausbau kommen könne: „In Reichenbach reden wir seit nunmehr neun Jahren über den Ausbau der Hauptstraße, wenn alles gut geht, fängt man nun im Sommer an.“