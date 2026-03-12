SPD-Antrag abgelehnt Stadt Baumholder bleibt in Klinikum Idar-Oberstein GmbH Niels Heudtlaß 12.03.2026, 16:06 Uhr

i Die Stadt Baumholder bleibt, wie auch die VG Baumholder, Teil der Klinikum-Gesellschaft. Das hat der Stadtrat entschieden. Hosser

Die SPD-Fraktion im Stadtrat Baumholder hatte einen Austritt aus der Klinikum-Gesellschaft beantragt, der Stadtrat lehnte ab. Was die Gründe für die Ablehnung sowie den SPD-Antrag sind.

Der Stadtrat Baumholder hat den Antrag der SPD, aus der Klinikum Idar-Oberstein GmbH auszutreten und die Anteile der Stadt an die anderen kommunalen Gesellschafter abzugeben, abgelehnt. Mit zwölf Stimmen für den Verbleib in der Trägergesellschaft, einer Enthaltung und sechs Stimmen gegen den Verbleib, die von der SPD-Fraktion kamen, fiel das Ergebnis deutlich aus.







