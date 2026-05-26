Wissenschaftlerin und Mutter Staatssekretärin aus Morbach: Wie tickt Tamara Müller? 26.05.2026, 06:00 Uhr

i Sie sei ein Kind von der Mosel und vom Hunsrück, sagt Tamara Müller. In Bernkastel-Kues ging sie zur Schule, Morbach ist ihre Heimat. Tamara Müller

Diese Personalie hat viele überrascht: Die SPD-Politikerin Tamara Müller aus Morbach wird Staatssekretärin im Gesundheits- und Wissenschaftsministerium. Was nimmt sie aus dem Hunsrück mit nach Mainz?

Nur noch wenige Stunden ist Tamara Müller Abgeordnete, als wir mit ihr telefonieren. Denn just an diesem Tag steht ein für sie bedeutender Augenblick bevor: Die 36-jährige Hunsrückerin erhält ihre Ernennungsurkunde zur Staatssekretärin im rheinland-pfälzischen Ministerium für Gesundheit, Wissenschaft und Weiterbildung.







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