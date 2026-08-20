Praxis Graf in Idar-Oberstein Staatsanwaltschaft gibt Auskunft zur Strafanzeige Vera Müller 20.08.2026, 11:15 Uhr

i Die kriminalpolizeiliche Bearbeitung der angeblichen Vorfälle in der früheren Praxis Graf in Oberstein sind noch nicht abgeschlossen, berichtet die Staatsanwaltschaft. Hosser

Michael Graf hat nach Beobachtungen in seiner früheren Idar-Obersteiner Praxis Strafanzeige erstattet, die angeblichen Vorfälle werden geprüft. OB Frank Frühauf reagiert unterdessen auf die Probleme mit Blick auf die Versorgung der Patienten.

Hausarzt Michael Graf hat vor rund zwei Wochen Strafanzeige erstattet. Er hat nach eigener Aussage gemeinsam mit anderen Zeugen in seiner früheren Praxis in Oberstein, die im Juli zur Nebenbetriebsstätte der Praxis Adlany (Rhaunen) geworden war, Vorfälle beobachtet, die bei ihm den Verdacht aufkommen ließen, dass die beiden in Oberstein eingesetzten Ärzte aus Rhaunen weder eine gültige deutsche Approbation noch einen elektronischen Arztausweis ...







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