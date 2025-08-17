Am dritten Prozesstag um eine Serie von Brandstiftungen 2024 gibt der forensische Psychiater seine Bewertung der Persönlichkeitsentwicklung des 22-jährigen Angeklagten. Der Staatsanwalt beantragt daher neben Haft auch Sicherungsverwahrung.

Der dritte Prozesstag wegen einer Brandstiftungsserie im vergangenen Jahr in Baumholder steht kurz vor dem geplanten Prozessende. Die Vorsitzende Richterin am Landgericht, Annegret Werner, hatte die Verkündung von Beschlüssen, Rechtshinweise, zwei Zeugenvernehmungen, ein psychiatrisches Gutachten sowie die Plädoyers von Staatsanwaltschaft und Verteidigung auf dem Programm.

Das unentschuldigte Fernbleiben eines Zeugen sanktionierte Werner mit 150 Euro Ordnungsgeld zuzüglich Kosten. Der erste Zeuge, ein 60-jähriger Kriminaloberkommissar der Kripo St. Wendel, hatte für den Angeklagten keine „Nettigkeiten“ aus der damaligen Begegnung mitgebracht – und später selbst Strafanzeige gegen ihn erstattet: wegen Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes.

Unverhofftes Geständnis

Der Angeklagte war seinerzeit ohne Vorladung und von sich aus zur Vernehmung erschienen und hatte ein Geständnis zu Straftaten im Saarland abgelegt. Der Kriminalist war davon ziemlich überrascht – hatte man ursprünglich ganz andere Personen als Tatverdächtige von Einbrüchen in das Schützenhaus in Bliesen sowie weitere Eigentumsdelikte in ein Autohaus in St. Wendel mit anschließender Brandlegung im Blick: „Wir brauchen nicht lange um den heißen Brei zu reden. Ich gebe das zu“, hatte der jetzt Angeklagte aber beharrt.

Eigentlich ein Traum in der täglichen Ermittlungsarbeit für die Kripo, wenn jemand aus dem Nichts erscheint und ein Geständnis mit Täterwissen ablegt. Das Ganze hatte jedoch einen Beigeschmack, weil der Angeklagte das Gespräch heimlich aufzeichnete. Was er damit bezwecken wollte, blieb nebulös. Nach der Lesart des Angeklagten zur Verhinderung, dass ihm später „das Wort im Munde herumgedreht“ werde. „Der Angeklagte wirkt immer höflich und redselig, sagt aber nur das, was wir ohnehin schon wussten“, berichtete der Kriminalist. Insoweit blieb die Motivation zum vorauseilenden Geständnis undurchsichtig.

So hatte der Angeklagte in einer von ihm ausgeführten anderen Brandstiftung an einem Pkw einen Dritten als Auftraggeber benannt – der vom zuständigen Amtsgericht allerdings freigesprochen worden war. Der Angeklagte sei durchaus manipulativ und „brauche seiner Einschätzung nach für Brandstiftungen keinen, der ihm sage, was er machen soll“. Denn just jene angeblich beauftragte Brandstiftung in Sotzweiler im Saarland war der Ausgang für die erste von insgesamt vier Brandstiftungen 2024 in Baumholder und Heimbach, die er binnen einer Woche aufgelegt hatte – als gedachtes Alibi für die am gleichen Tag vorher verübte Brandstiftung in Sotzweiler...

Nächste Anklage folgt auf dem Fuß

Diese rechtswidrig aufgezeichneten Gespräche wurden von der Kripo Idar-Oberstein im Rahmen der Beweissuche auf dem Smartphone des 22-Jährigen festgestellt. Die nächste Anklage folgte nach dem Strafantrag des Kriminalbeamten, die am Landgericht Bad Kreuznach nun ebenfalls abgeurteilt wird. Nach beiden im Gerichtssaal vorgespielten Gesprächsaufzeichnungen bestanden jedenfalls keine Zweifel hinsichtlich Inhalt und Stimmengleichheit.

So durfte man auf das Gutachten des Sachverständigen, dem freiberuflichen Forensischen Psychiater Dr. Ulf Müller (Alzey), gespannt sein: Vorverurteilungen wegen früherer Brandstiftungen, etwaiges manipulatives Verhalten gegenüber seinem persönlichen Umfeld, eine kompakte Brandserie binnen kurzer Zeit – verbunden mit einem Steigerungspotenzial. Am Ende hatten sogar Kripo und Staatsanwaltschaft die schwierige Abwägung, inwieweit man die bisherige Beweisführung für „wasserdicht“ genug hielt. Nach Großbränden war eine Gefährdung von Menschenleben nicht mehr auszuschließen. Ein Haftbefehl war bereits beantragt.

Nach der Drohung gegenüber einer Bekannten, die von seinen Brandstiftungen wusste, ihr „das Haus anzuzünden, wenn sie ihn bei der Polizei verraten würde“, lag Brisanz in der Luft. Erst recht, als der Angeklagte in diesem Stadium eine telefonische Gefährderansprache seitens der saarländischen Polizei erhalten hatte. Der Kriminalist war darüber zunächst nicht glücklich, mitten in den Ermittlungen und in Sichtweite eines erhofften Haftbefehls quasi den Täter vorzuwarnen. Um so fassungsloser sei er aber gewesen, als der Angeklagte und sein Mittäter – trotz Gefährderansprache – in derselben Nacht den verlassenen Gutshof in Heimbach in Brand setzten. Man war heilfroh, als der Haftbefehl am Folgetag kam und so vorzeitig die Handschellen klickten – ehe ein Mensch zu Schaden kam.

Immer Grillanzünder im Pkw

Generell war Staatsanwalt Konstantin Habermehl davon ausgegangen, dass der Angeklagte die „Brandstiftungen nicht als Spontantaten verübt“ hatte: Sein Handy sei in einigen Fällen vorher in Tatortnähe an Funkmasten eingeloggt gewesen – was für ein vorheriges Erkunden der Brandorte spreche. Die gleiche Einschätzung fehlender Spontanität machte die Kammervorsitzende an der Tatsache fest, dass der Angeklagte immer sehr viele Grillanzünder im Pkw mitführte...

Der Sachverständige stützte sich bei seinem beeindruckend ausführlichen Gutachten über rund zwei Stunden auch auf ein früheres Gutachten einer Psychiaterin aus 2020 nach abgeurteilten und teilverbüßten Haftstrafen wegen Brandstiftung. Das frühere Gutachten habe „eine unreife Persönlichkeit mit ADHS-Symptomatik“ beschrieben. Nach seiner eigenen zweitägigen Exploration während der laufenden U-Haft schloss sich Dr. Müller dem damaligen Ergebnis an.

Die Eltern hatten sich getrennt, als der Angeklagte sechs Jahre alt war. Es folgte eine medikamentöse Behandlung wegen ADHS. Schulschwänzen, Schulausschlüsse, am Ende blieb er ohne Schulabschluss, die Lehre als Straßenbauer wurde nach einer Inhaftierung abgebrochen. Dennoch gebe es einen stabilen Freundeskreis, eine Mutter, die sich aufrichtig bemühe, seit Ende November 2024 hat der 22-Jährige eine Freundin und sei mit ihr inzwischen verlobt. Trotz Absetzung der Medikamente habe es eine unauffällige körperliche Entwicklung gegeben – ohne Beeinträchtigung im Lebensalltag.

Der Gutachter bestätigte dem Angeklagten – wie im Vorgutachten 2020 – eine dissoziale Persönlichkeitsstörung und eine Psychopathie. Frühere aggressive Unbeherrschtheit gehört allerdings der Vergangenheit an. Bei der Verkündung eines früheren Haftbefehls hatte er den Haftrichter noch mit den Worten „Ich reiß Dir den Kopf ab. Ich bringe Dich um!“ bedroht. Den gutachterlichen Untersuchungsauftrag zur Frage erheblicher Gefährlichkeit nach Paragraf 66 Strafgesetzbuch und eine notwendige Unterbringung in der Sicherungsverwahrung nach Verbüßung der erwartbaren langjährigen Freiheitsstrafe ließ Müller offen.

Staatsanwalt fordert sieben Jahre und drei Monate

In seinem Vortrag schilderte der Sachverständige jedoch Eckpunkte von bejahender Gefährlichkeit, die im folgenden Schlussvortrag von Staatsanwalt Konstantin Habermehl aufgegriffen wurden. Sein Antrag lautete: Sieben Jahre und drei Monate Gesamtfreiheitsstrafe – mit anschließender Sicherungsverwahrung.

Verteidiger Thomas Will (Saarbrücken) betonte hingegen Einsicht und die Geständnisse des Angeklagten („Ein Geständnis sieht eine deutliche Strafminderung vor“). Eine Höhe nach tat- und schuldangemessener Freiheitsstrafe ließ er aber offen. (Weiterer Bericht folgt.)