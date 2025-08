Gerhard Hosser ist der Seniorchef der Foto-Agentur Hosser und hat das Geschehen in Idar-Oberstein und im Kreis Birkenfeld über viele Jahrzehnte verfolgt und dokumentiert. In der NZ-Sommerserie erzählt der 97-Jährige von früher.

Die Nahe war unser Badeparadies. In den großen Ferien, die um den 20. Juni begannen und Anfang September endeten, versuchten wir Kinder uns in ersten richtigen Schwimmübungen. Das Planschen am Uferrand, wo wir uns bislang mit demEinfangen von kleinen Gründlingen und Kaulquappen mit verrosteten Blechbüchsenbegnügten, war vorbei. Im heißen Sommer war das Nahewasser oft sehr knapp.Die Wassertiefe selbst bei Normalstand so, dass man gut hätte durchwaten können. Steinreich war das Flussbett und wenn die Füße so schön kalt waren,tat jeder Schritt doppelt weh. Wehe aber, man stieß beim Schwimmversuch mit dem Knie an einen Stein. Ich spüre das Gefühl heute noch. Ausgerüstet waren wir mit kleinen Schwimmkissen, die man vorher „wässerte" und dann aufblies. Mit Kordel wurden sie dann auf dem Rücken, vergleichbar einem heutigen Rucksäckchen, befestigt.

„Schau mal, ob ich schon blaue Lippen hab“

Statt Schwimmkissen benutzten andere wiederum Blechdosen mit Deckel oder ein Säckchen voller alter Weinkorken. Wir wussten uns zu helfen. Froh war man schon, wenn man ein paar „Heische", so nannten wir ein paar Schwimmzüge, vollführen konnte. Der Mut und die Kraft waren oft zu knapp, um mehr zuleisten. Heilfroh war man immer dann, wenn ein paar Meter entfernt ein anderer mit offenen Armen stand, um einen abzufangen, bevor man Wasser schluckte und wieder auf die Füße kam.

Viel gelernt, was ordentliches Schwimmen anbetrifft, haben wir sicher nicht. Auf dem Rücken, ja,Kraulen ging nicht. Spaß hat es aber immer gemacht. An kühlen Tagen haben wir uns oft gegenseitig abgefragt: „Schau mal, ob ich schon blaue Lippen hab.“ Das war dann immer das Zeichen, aus dem Wasser zu gehen.

i Um 1935 entstand diese Aufnahme im Kammerwoog. Hosser. Foto Hosser

Unser Badeplatz war flussabwärts der Stadt. Das Bachbett innerhalb von Oberstein war beidseitigbesiedelt mit kleinen und größeren Industriebetriebchen. Jeder, aber auch wirklich jeder durfte der Naheeinverleiben, was er nicht dringlichst benötigte. Eine Kläranlage gab es nicht. Alle Kanälebis weit hinauf in den Stadtteil Idar mündeten zwangsläufig in der Nahe.Es müssen die Selbstreinigungskräfte gewesen sein, die uns das oft stundenlange Baden erlaubten, ohne Krankheitserreger einzufangen. Vielleicht haben wir uns damals in kleinen Dosen „abgehärtet".

Zugegeben, einen weitaus schöneren Naturbadeplatz – auch im einfachen Nahe-Bett zwar – gab esvor unserer Stadt am Kammerwoog. Hier waren kleine Umkleidekabinen und eine Badeaufsicht.Die Nahe hatte man angestaut und zwei Sprungbretter gebaut. Das eine war aus Holz und etwa einen Meter über dem Wasser, das andere ein an den Felsen befestigtes Drei-Meter-Brett aus einer Eisenkonstruktion. Vom Holz bin ich, waren wir einmal am Kammerwoog, gerne gesprungen. Vor den drei Metern aber hatte ich so viel Respekt, dass ich den Versuch nicht einmal wagte. Zu groß wäre die Blamage gewesen, da hinauf zu klettern und ohne zu springen wieder die Treppe herunter zu steigen.

Geld war ewig knapp

Schwimmunterricht hätte man selbstverständlich nehmen können. Da aber schon das Eintrittsgeldso um die 30 Pfennige kostete, musste man es eben lassen. Bei einem Kind in der Familie wäre das noch angegangen. Meine Freunde von damals aber hatten oft sieben oder mehr Geschwister, und Geld war ewig knapp. Genügend Geld haben so viele Menschen auch heute nicht. 1938 war bei uns das tägliche Brot immer noch sehr knapp. Klar, wir hatten immer etwas zu essen auf dem Tisch, aber an Brot satt essen, das ging einfach nicht.

Kartoffeln in jeglicher Form und Salat aus den Hausgärten und was die Mamas noch auf den Wiesen fanden, wurde angerichtet. Ein Glas Milch dazu, oft auch Buttermilch oder die sogenannte Sauermilch – „Brockel" genannt – war unser Getränk. Tee gab es abends immer dann, wenn Brot auf dem Tisch war. Wenig Wurst dazu und wenn, dann oft Blut- oder Leberwurst, von der gewöhnlichen Sorte. Der Tee war immer ein schmackhafter Früchtetee, von Früchten, welche die Mütter gesammelt und in der Sommersonne getrocknet hatten. Gehungert haben wir aber nie, vielfältig war es möglich, ein billiges Essen herzurichten.