Die Entnahme von Tiefenwasser aus dem Nationalpark Hunsrück-Hochwald durch die Schwollener Sprudelbetriebe sorgt weiter für Diskussionen: Warum die von der Aufsichtsbehörde verfügte Umweltverträglichkeitsprüfung noch immer nicht vorliegt.
Die fünf Umweltorganisationen Nabu, BUND, Pollichia, Freundeskreis Nationalpark Hunsrück-Hochwald sowie die Bürgerinitiative „Wasser ist Leben“ gehen weiter gegen die Entnahme von Tiefenwasser aus dem Nationalpark Hunsrück-Hochwald vor. Sie befürchten Schäden für Fauna und Flora durch sinkende Grundwasserspiegel.