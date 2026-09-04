Etappensieg für Schwollener Sprudel und Hochwald Sprudel vor dem Oberverwaltungsgericht: Die Betriebe dürfen vorerst weiter Wasser im Nationalpark Hunsrück-Hochwald entnehmen. Die Beschwerde der SGD Nord wurde abgewiesen.
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Die Betriebe Schwollener Sprudel und Hochwald Sprudel dürfen vorerst weiter Wasser im Nationalpark Hunsrück-Hochwald entnehmen. Das hat das Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz in Koblenz jetzt in zwei Eilrechtsschutzverfahren entschieden, wie aus einer entsprechenden Pressemitteilung hervorgeht.