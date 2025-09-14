Die Böschungssicherung an der Zufahrt zum Heimbacher Ortsbahnhof soll alsbald beginnen. Nach mehreren Untersuchungen und Rücksprache mit der Abteilung Wasserwirtschaft der Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord soll der vor mehr als vier Jahren abgespülte Hang unterhalb der Straße „Am Hahnenhübel“ auf rund 20 Metern mit einer vier Meter hohen Spritzbetonwand ausgespritzt und gesichert werden. Ortsbürgermeister Jürgen Saar informierte den Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung im Foyer der Besenbinderhalle, dass die Genehmigungsplanung inzwischen unterschrieben wurde. Zuvor waren Bohrungen und zusätzliche Statikberechnungen erfolgt. Für die Leistungsphasen eins bis fünf angefragt war ein Büro aus Idar-Oberstein zuständig. Allerdings, so berichtete Saar dem Rat, hätten die Untersuchungen des Untergrunds gezeigt, dass die Sanierung deutlich teurer werde als ursprünglich erwartet. Die Ortsgemeinde müsse mit Kosten in Höhe von 350.000 Euro rechnen, um die Zufahrt „Hahnenhübel“ zum Bahnhof, mehreren Firmen und der Heimbacher Feuerwehr wieder verkehrssicher gewährleisten zu können. Aktuell ist der betroffene Teilabschnitt der Straße sowie der Bürgersteig zur Hangseite nur mit mehreren Warnbaken abgesperrt. Auf Nachfrage aus dem Gemeinderat erläuterte Jürgen Saar, dass eine alternative, zuvor diskutierte Verlegung des Bachlaufs des Reichenbachs auf die Grundstücke auf der anderen Seite nicht umsetzbar – und zu finanzieren sei. Der Ortsbürgermeister dankte VG-Bauamtsleiterin Janine Michel ausdrücklich für ihre Zuarbeit und die Unterstützung in dem Vorgang, sodass man die Baustelle nun endlich angehen könne. sig