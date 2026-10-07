Betriebe in der Krise? Spritpreise belasten die ambulante Pflege an der Nahe Niels Heudtlaß 07.10.2026, 15:00 Uhr

i Sandra und Eric Kittel haben die Pflege-Ambulanz-Nahe 2023 gegründet. Sie setzen dabei auf viel Zeit mit den Klienten und eine gute Pflegekultur. Niels Heudtlaß

Die junge Geschichte der Pflege-Ambulanz-Nahe aus Hoppstädten-Weiersbach ist eine Erfolgreiche. Auch in der aktuellen Lage gehe es der Firma gut. Doch die hohen Spritpreise und das Pflegeneuordnungsgesetz stellen eine gefährliche Mixtur dar.

Hoppstädten-Weiersbach. Sandra und Eric Kittel haben die Pflege-Ambulanz-Nahe im Februar 2023 in Hoppstädten-Weiersbach gegründet. Sandra Kittel startete, nach einiger Zeit im Einzelhandel, als angestellte Haushaltshilfe, machte ihre Ausbildung in der Pflege und arbeitete sich in dem Betrieb, wo sie angestellt war, in die Führungsebene hoch.







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