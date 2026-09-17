Sascha Spindler im Interview Spritpreis-Schock: Wenn Kunden ihren Frust äußern Vera Müller 17.09.2026, 13:20 Uhr

i Rekorde beim Spritpreis sorgen für Unmut und Frust bei den Kunden. Darauf reagiert Tankstellenbetreiber Sascha Spindler aus Idar-Oberstein. Sebastian Kahnert/dpa

Tanken verdirbt die Laune. Nach Benzin ist jetzt auch Diesel so teuer wie nie zuvor. Wie gehen die Kunden mit dem Schock an der Zapfsäule um? Tankstellenbetreiber Sascha Spindler aus Idar-Oberstein berichtet.

Der 51-jährige Sascha Spindler sorgt aktuell mit einem Facebook-Post für Aufsehen: Der Chef der TaRa Group betreibt 17 Tankstellen, davon allein vier im Idar-Obersteiner Stadtgebiet. Spindler fordert angesichts des Spritpreis-Schocks ein Umdenken der Politik und übt Kritik.







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