Interview mit Lothar Lenz Sportchef Idar-Oberstein: „Es war nie schlecht bei uns“ Stefan Conradt 22.05.2026, 09:00 Uhr

i Lothar Lenz führt den Stadtverband Sport seit 13 Jahren als Vorsitzender. Michael Greber

Das brachte die Mitgliedsvereine wohl zum Nachdenken – und dazu, die Jahreshauptversammlung zu besuchen. Der Vorsitzende hatte im Vorfeld quasi die Vertrauensfrage gestellt: Brauchen wir den Stadtverband Sport noch? Die Antwort fiel eindeutig aus.

Der Vorsitzende des Stadtverbands (STV) Sport Idar-Oberstein, Lothar Lenz, hat in der Jahreshauptversammlung die Vertrauensfrage an die Mitgliedsvereine gestellt: „Ist der Stadtverband noch zeitgemäß?“ und: „Erfährt die Sportlerehrung von den Vereinen und Sportlern noch die nötige Wertschätzung und Anerkennung?







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