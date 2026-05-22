Interview mit Lothar Lenz
Sportchef Idar-Oberstein: „Es war nie schlecht bei uns“
Lothar Lenz führt den Stadtverband Sport seit 13 Jahren als Vorsitzender.
Lothar Lenz führt den Stadtverband Sport seit 13 Jahren als Vorsitzender.
Michael Greber

Das brachte die Mitgliedsvereine wohl zum Nachdenken – und dazu, die Jahreshauptversammlung zu besuchen. Der Vorsitzende hatte im Vorfeld quasi die Vertrauensfrage gestellt: Brauchen wir den Stadtverband Sport noch? Die Antwort fiel eindeutig aus.

Lesezeit 3 Minuten
Der Vorsitzende des Stadtverbands (STV) Sport Idar-Oberstein, Lothar Lenz, hat in der Jahreshauptversammlung die Vertrauensfrage an die Mitgliedsvereine gestellt: „Ist der Stadtverband noch zeitgemäß?“ und: „Erfährt die Sportlerehrung von den Vereinen und Sportlern noch die nötige Wertschätzung und Anerkennung?

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