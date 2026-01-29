Stadtrat Idar-Oberstein Sportanlage „Auf der Bein“: Notlage ermöglicht Zuschuss Vera Müller 29.01.2026, 17:00 Uhr

i Die Sanierung des Sportplatzes am Schulzentrum „Auf der Bein“ hat für den Kreis Birkenfeld und die Stadt Idar-Oberstein höchste Priorität. Noch ist allerdings unklar, wie das Projekt finanziell gesichert wird. Andreas Kampmann/Architekturbüro Laub. Andreas Kampmann/Architekturbüro

Die Bestätigung der Haushaltsnotlage für die Stadt Idar-Oberstein hat in diesem Fall eine positive Seite: Sie ermöglicht unter Umständen eine sehr hohe Bundesförderung, die die Sanierung des Sportplatzes „Auf der Bein“ finanziell sichern könnte.

Licht am Endes Tunnels und endlich ein Hoffnungsschimmer mit Blick auf einen ganz wichtigen Baustein in Sachen Sport und Vereine der Stadt? Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am Mittwoch zugestimmt, dass die Stadt Idar-Oberstein mit dem Projekt „Umfassende Sanierung der Sportanlage Auf der Bein“ mit einer Interessensbekundung am Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Sportstätten“ (SKS) teilnimmt.







