Die Bestätigung der Haushaltsnotlage für die Stadt Idar-Oberstein hat in diesem Fall eine positive Seite: Sie ermöglicht unter Umständen eine sehr hohe Bundesförderung, die die Sanierung des Sportplatzes „Auf der Bein“ finanziell sichern könnte.
Lesezeit 3 Minuten
Licht am Endes Tunnels und endlich ein Hoffnungsschimmer mit Blick auf einen ganz wichtigen Baustein in Sachen Sport und Vereine der Stadt? Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am Mittwoch zugestimmt, dass die Stadt Idar-Oberstein mit dem Projekt „Umfassende Sanierung der Sportanlage Auf der Bein“ mit einer Interessensbekundung am Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Sportstätten“ (SKS) teilnimmt.