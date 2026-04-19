Ehrung Sportler des Jahres Sport in Idar-Oberstein: vielfältig und facettenreich Leonhard Stibitz 19.04.2026, 12:00 Uhr

i Volle Bühne: Die besten der 24 gemeldeten Jugend-Sportlerinnen waren (vorne von links) Nelly Lorenz (TVO Rope Skipping/Platz 3), Jugendsportlerin des Jahres Paula Schupp (TVO/Rope Skipping) und die Zweite, die Leichtathletin Antonia Weber (Idarer TV/LG IO). Leonhard Stibitz

Der Stadtverband Sport ehrte seine Sportlerinnen und Sportler des Jahres bei einer feierlichen Veranstaltung in der Göttenbach-Aula. Dennoch stellte der STV-Vorsitzende Lothar Lenz die Frage: „Ist das noch zeitgemäß?“

Rund 150 Besucher hatten sich am Freitagabend in der Göttenbach-Aula in Idar-Oberstein eingefunden. Darunter viele Sportlerinnen und Sportler, die an diesem Abend geehrt werden sollten, deren Trainer, Betreuer, Eltern, aber auch Gäste aus Sport und Politik, die der Ehrung der besten Athleten der Stadt beiwohnen wollten.







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