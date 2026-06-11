Bei ihrer Radtour entlang des Rheins und der Mosel und quer durch den Hunsrück standen auch die Felsenkirche und der Idar-Obersteiner Spießbraten auf der To-do-Liste: Besucher aus Brasilien radelten durch die Heimat der Vorfahren.
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Grohs, Fassbinder, Wagner und Henrich sind Nachnamen, die eher für den Hunsrück als für Südbrasilien typisch sind. Lediglich bei Valdir Christiano Marques da Silva weiß der Einheimische: „Dat loh ess käh Uwastäna onn käh Ejrada...“ Und doch liegen die Wurzeln der brasilianischen Besucher im Hunsrück.