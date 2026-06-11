Brasilianer in Idar-Oberstein Spießbraten und Felsenkirche dürfen nicht fehlen Leonhard Stibitz 11.06.2026, 13:00 Uhr

i Eines der vielen Highlights auf der langen Tour durch den Hunsrück war für die radelnden Brasilianer das Gruppenfoto am Fuße der Felsenkirche. Leonhard Stibitz

Bei ihrer Radtour entlang des Rheins und der Mosel und quer durch den Hunsrück standen auch die Felsenkirche und der Idar-Obersteiner Spießbraten auf der To-do-Liste: Besucher aus Brasilien radelten durch die Heimat der Vorfahren.

Grohs, Fassbinder, Wagner und Henrich sind Nachnamen, die eher für den Hunsrück als für Südbrasilien typisch sind. Lediglich bei Valdir Christiano Marques da Silva weiß der Einheimische: „Dat loh ess käh Uwastäna onn käh Ejrada...“ Und doch liegen die Wurzeln der brasilianischen Besucher im Hunsrück.







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