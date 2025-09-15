Die Spielplätze der Stadt Idar-Oberstein werden regelmäßig unter die Lupe genommen. Nun wird in Tiefenstein eine große Sanierung erfolgen. Der Platz wird komplett neu angelegt.

Darüber herrschte im Bauausschuss Einigkeit: Bei der Spielplatzanlage „Beryllstraße“ in Tiefenstein handelt es sich um einen stark genutzten Spielplatz, der aufgrund seines Alters und Zustandes saniert werden muss. Im Laufe der Jahre mussten nahezu alle Spielgeräte bis auf eine Tischtennisplatte abgebaut werden, da eine Reparatur wirtschaftlich nicht vertretbar war.

Die rund 950 Quadratmeter große Spielfläche soll nun in Abstimmung mit dem Träger der Anlagen, dem städtischen Jugendamt, neu angelegt werden, was rund 200.000 Euro kosten wird. Für die obere Ebene ist eine Spiel-/Gerätekombination sowie ein mit Steinquadern eingefasster Sandkasten vorgesehen.

Zwei Federwippen ergänzen das dortige Spielangebot. Verschiedene Sitzmöglichkeiten runden den Bereich ab. Auf der unteren Ebene wird die intakte vor Ort vorhandene Tischtennisplatte wieder montiert und eine Doppelschaukel aufgebaut. Auch hier werden Sitzmöglichkeiten geschaffen. Sämtliche Fallschutzflächen werden mit heimischen Holzhackschnitzeln befüllt. Auf dem Spielplatz sind insgesamt sechs schattenspendende Baumpflanzungen angedacht. Die Bäume werden nach Pflanzung für drei Jahre gepflegt und gewässert. Die marode Zaunanlage wird im Zuge der Sanierung ebenfalls erneuert.

Sven Müller (SPD) wünscht sich von der Verwaltung eine Liste, die darüber Auskunft gibt, wann und wie in Idar-Oberstein welcher Spielplatz von der Stadt begutachtet oder erneuert wurde. „Machbar“, heißt es vonseiten der Verwaltung.