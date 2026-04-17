Bauausschuss Idar-Oberstein Sperrung Naheüberbauung: Die Staus bleiben Stefan Conradt 17.04.2026, 13:00 Uhr

i Unten wird gearbeitet, oben staut's: Das Drohnenfoto verdeutlicht die Problematik rund um die aktuelle Baustelle auf der Naheüberbauung. Hosser

Im Idar-Obersteiner Bauausschuss machte Moritz Forster (SPD) Vorschläge für einen besseren Verkehrsfluss in Bahnhof- und Otto-Decker-Straße: Kann ein Grünpfeil an der Ampel zur B41 die Situation entschärfen?

Seit knapp zwei Wochen ist die Naheüberbauung in Idar-Oberstein wieder halbseitig gesperrt: Im Kreuzungsbereich B41/B422 am Modepark Röther werden Fahrbahndecke und Fahrbahnübergänge saniert. Das hat Folgen: Es staut – vor allem in den Stoßzeiten – in der Hauptstraße bis zur Emil-Kirschmann-Brücke und auch in der Mainzer Straße Richtung Bahnhof sowie an der Ampel in der Otto-Decker-Straße.







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