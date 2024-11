Vollsperrung in Reichenbach bis zum 25. Oktober verlängert - Ausbau des Heimbacher Hochbehälters im Plan Sperrung der Reichenbacher „Zehntschauer“: Wasserleitung aus den Gärten in die Straße verlegt Sascha Saueressig

Gerhard Müller und Sascha Saueressig 15.10.2024, 15:14 Uhr

i Unter widrigen Bedingungen muss die durch die Baggerarbeiten beschädigte Glasfaserleitung repariert werden, um danach wieder Glasfaser einzublasen. 13 betroffene Hausanschlüsse haben aktuell weder Internetzugang noch einen Telefonanschluss. Danach sollen die Arbeiten an der Wasserleitung abgeschlossen werden. Foto: Gerhard Müller Gerhard Müller

Reichenbach. Nach mehreren Wasserrohrbrüchen an einer alten Wasserleitung innerhalb kürzester Zeit in Reichenbach haben die Verbandsgemeindewerke kurzfristig entschieden, durch die Straße „Zehntschauer“ eine neue Wasserleitung zu verlegen. Auf rund 100 Metern wird die Leitung nun in der Straße neu verlegt.

Werkleiter Christoph Donie erläuterte in der jüngsten Sitzung des Werksausschusses, dass die alte Leitung mit einem Nenndurchmesser (DN) 80 – was knapp 90 Millimeter im Außendurchmesser bedeutet – bislang durch die Gartengrundstücke mehrerer Hausbesitzer führt und die wiederholten Rohrbrüche nun Anlass genug seien, die Leitung in den gemeindeeigenen Raum zu verlegen.

