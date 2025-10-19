Aktuell ist die L182 bei Rudolfshaus bereits gesperrt – der Teilbereich zwischen Wickenrodt und Bundenbach soll ab Ende Oktober angegangen werden.
Die Sanierung der Landesstraße L182 tritt in ihre finale Phase ein. Seit Mittwoch, 15. Oktober, ist die Strecke im Bereich des Hahnenbach-Brückenbauwerks bei Rudolfshaus erneut voll gesperrt. „Der Neubau zwischen Rudolfshaus und der Abfahrt Wickenrodt hat im vergangenen Jahr sehr gut funktioniert“, berichtet Robert Zimmermann, stellvertretender Leiter der Straßenmeisterei Kirn.