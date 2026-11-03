Sanierung in Idar-Oberstein Sperrung: Deckschicht in Mainzer Straße wird erneuert Peter Bleyer 03.11.2026, 08:43 Uhr

i Die Arbeiten in der Mainzer Straße haben begonnen – dafür ist eine streckenweise Vollsperung nötig. Fotostudio Hosser. Hosser

In der Mainzer Straße in Idar-Oberstein sind die Arbeiten zur Sanierung der Deckschicht und der Gehwege gestartet. Dafür muss der Abschnitt zwischen der Pappelstraße und der Hausnummer 136 fünf Wochen lang gesperrt werden.

Die Arbeiten in der Mainzer Straße im Stadtteil Idar sind planmäßig am Montag gestartet: Wie die Stadtverwaltung mitteilt, handelt es sich um eine Baumaßnahme zur Sanierung der Deckschicht und der Gehwege im Bereich zwischen der Einmündung Pappelstraße und dem Gebäude Mainzer Straße 136.







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