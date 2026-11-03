In der Mainzer Straße in Idar-Oberstein sind die Arbeiten zur Sanierung der Deckschicht und der Gehwege gestartet. Dafür muss der Abschnitt zwischen der Pappelstraße und der Hausnummer 136 fünf Wochen lang gesperrt werden.
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Die Arbeiten in der Mainzer Straße im Stadtteil Idar sind planmäßig am Montag gestartet: Wie die Stadtverwaltung mitteilt, handelt es sich um eine Baumaßnahme zur Sanierung der Deckschicht und der Gehwege im Bereich zwischen der Einmündung Pappelstraße und dem Gebäude Mainzer Straße 136.