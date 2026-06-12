Beobachtung in Idar-Oberstein Sperrmüll draußen? Ruckzuck kommen die Fledderer! Vera Müller 12.06.2026, 15:00 Uhr

i Sperrmüll liegt am Straßenrand vor einem Haus. Wie lange? Fledderer suchen konsequent nach Verwertbarem - auch in Idar-Oberstein. Monika Skolimowska. picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild

Die Sperrmüll-Mengen im Kreis Birkenfeld sind rückläufig, vor allem in Idar-Oberstein. Zu beobachten ist ein konsequentes Fleddern vor der Haustür jener Bürger, die ihren Sperrmüll zur Abfuhr beim Abfallwirtschaftsbetrieb Birkenfeld angemeldet haben.

Immer wieder zu beobachten: Man meldet ordnungsgemäß Sperrmüll beim Abfallwirtschaftsbetrieb Birkenfeld an, stellt die Sachen an den vorgesehenen Platz. Und ehe man sich versieht, schrumpft der Sperrmüll auf ein Minimum. Sperrmüll-Fledderer (oft organisiert als illegale Sammler) haben einen „Riecher“, werden gern auch von Paketboten informiert – und durchsuchen bereitgestellten Sperrmüll nach Verwertbarem.







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