Die Sperrmüll-Mengen im Kreis Birkenfeld sind rückläufig, vor allem in Idar-Oberstein. Zu beobachten ist ein konsequentes Fleddern vor der Haustür jener Bürger, die ihren Sperrmüll zur Abfuhr beim Abfallwirtschaftsbetrieb Birkenfeld angemeldet haben.
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Immer wieder zu beobachten: Man meldet ordnungsgemäß Sperrmüll beim Abfallwirtschaftsbetrieb Birkenfeld an, stellt die Sachen an den vorgesehenen Platz. Und ehe man sich versieht, schrumpft der Sperrmüll auf ein Minimum. Sperrmüll-Fledderer (oft organisiert als illegale Sammler) haben einen „Riecher“, werden gern auch von Paketboten informiert – und durchsuchen bereitgestellten Sperrmüll nach Verwertbarem.