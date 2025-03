Sperrbaken sorgen für Ärger

Aufgrund der Vollsperrung der Tiefensteiner Straße und der damit verbundenen großflächigen Umleitung hat das städtische Bauamt in der Hauptstraße in Höhe des Parkhotels eine Sperrbake mit dem Hinweisschild „Anlieger frei bis Baustelle“ aufgestellt – allerdings ohne Hinweis auf den Grund der Sperrung. Das hat am Dienstag und Mittwoch für viel Verwirrung bei Autofahrern gesorgt, die davon ausgingen, dass kein Durchkommen nach Idar sei. Auch Geschäftsleute aus Idar haben sich bei der Stadtverwaltung beschwert.

Laut Stadt gehört die Sperrbake zum Umleitungskonzept, da diese am OIE-Kreisel beginnt. Sie führt über Vollmersbach und Veitsrodt nach Tiefenstein. Nun soll mit einem Hinweis auf die Baustelle in Tiefenstein nachgebessert werden, verspricht das Tiefbauamt.

Beschwerden gab es an den ersten Tagen der Sperrung, die noch bis zur Winterpause dauern wird, auch über eine ähnliche Sperrbake, die die Zufahrt an Wagners Eck in Tiefenstein beschränkt. Von Hettenrodt aus komme man an dieser Bake kaum vorbei, wenn man nach Tiefenstein will, monierten viele Autofahrer. sc