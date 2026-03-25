Freude im Kreistag Spenderin schenkt Landkreis 1,2 Millionen Euro Kurt Knaudt 25.03.2026, 19:00 Uhr

i Nach wie vor in einem desolaten Zustand präsentiert sich die Sportanlage "Auf der Bein" in Weierbach. Stefan Conradt (Archiv). Stefan Conradt

Das Geld soll zweckgebunden dazu dienen, die Sanierung der Sportanlage „Auf der Bein“ im Idar-Obersteiner Stadtteil Weierbach zur Hälfte zu finanzieren. Damit stehe der „Umsetzung steht nichts mehr im Wege“, freute sich Landrat Miroslaw Kowalski.

Es war nur eine Formsache, die es aber in sich hat: Eine in jeder Hinsicht besondere Schenkung nahm der Kreistag in seiner jüngsten Sitzung einstimmig an. Bruno Zimmer (SPD) sprach wohl für alle, als er die Spende „außergewöhnlich“ nannte. Das gilt nicht nur für die Zuwendung an sich, sondern auch für die Höhe der Summe: Heide Kalyandjian-Conradt, Vorsitzende der Kalyandjian-Conradt-Stiftung, hat dem Nationalparklandkreis 1,2 Millionen Euro ...







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