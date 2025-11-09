Für den guten Zweck Spendenkonzert für die Tafel Baumholder Benjamin Werle 09.11.2025, 18:26 Uhr

Benjamin Werle

Verspielte Klänge, dynamische Wechsel und herausragende Solisten: Das Landespolizeiorchester begeisterte mit Vielfalt und Charakterstärke. Und das alles für den guten Zweck: Denn die Besucher spendeten für die Tafel in Baumholder.

Herausragendes Engagement für eine gute Sache: Zugunsten der Tafel Baumholder trat am vergangenen Freitag das Landespolizeiorchester (LPO) Rheinland-Pfalz in der Dr.-Darge-Halle in Berschweiler auf. Die uniformierten Musiker boten rund 280 Besuchern ein Konzerterlebnis der Extraklasse.







