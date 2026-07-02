Von einer Sekunde auf die andere ist nichts mehr, wie es war: Der 22-jährige Jason liegt nach einem schweren Verkehrsunfall im Wachkoma. Seine Familie tut alles dafür, dass er ins Leben zurückfindet. Doch das kostet viel Geld.
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Ein junger Mann, der gerade erst so richtig im Leben angekommen ist, fährt am 20. Februar auf der L162 zwischen Rhaunen und Woppenroth. Er möchte seine Familie in Oberkirn besuchen, die Mama, den Stiefpapa, die jüngeren Geschwister. Nach ersten Erkenntnissen kam es dort zu einem Frontalzusammenstoß zwischen einem VW Polo und einem Linienbus.