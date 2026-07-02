Oberkirner nach Unfall im Koma
Spenden und beten: Jason (22) kämpft um sein Leben
Bei diesem Unfall wurde Jason (22 Jahre) lebensgefährlich verletzt. Auf der L162 zwischen Rhaunen und Woppenroth kollidierten im
Bei diesem Unfall wurde Jason (22 Jahre) lebensgefährlich verletzt. Auf der L162 zwischen Rhaunen und Woppenroth kollidierten im Februar ein VW Polo und ein Linienbus frontal. Seit diesem Tag liegt der junge Mann, der den Pkw fuhr, im Koma.
Sebastian Schmitt

Von einer Sekunde auf die andere ist nichts mehr, wie es war: Der 22-jährige Jason liegt nach einem schweren Verkehrsunfall im Wachkoma. Seine Familie tut alles dafür, dass er ins Leben zurückfindet. Doch das kostet viel Geld. 

Lesezeit 3 Minuten
Ein junger Mann, der gerade erst so richtig im Leben angekommen ist, fährt am 20. Februar auf der L162 zwischen Rhaunen und Woppenroth. Er möchte seine Familie in Oberkirn besuchen, die Mama, den Stiefpapa, die jüngeren Geschwister. Nach ersten Erkenntnissen kam es dort zu einem Frontalzusammenstoß zwischen einem VW Polo und einem Linienbus.

Ressort und Schlagwörter

Nahe-ZeitungSoziales

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Birkenfeld

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Birkenfeld gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren