Chor „Musikalische Werkstatt" Spenden für Kinderklinik in Mosambik gesammelt Jutta Gerhold 19.10.2025

i Dr. Mario Antunes und Dr. Christiane Meigen in der Kinderklinik in Mosmabik, für die beim Abschiedskonzert des Chors „Musikalische Werkstatt“ gesammelt wurde. André Borsche. NZ

Dr. Mario Antunes, Dr. Christiane Meigen behandeln mit dem Ehepaar Borsche aus Bad Kreuznach von Interplast Germany Kinder, die Opfer von Verbrennungen geworden sind. Der Chor „Musikalische Werkstatt“ hat entschieden, für den Zweck Geld zu sammeln.

Die Freude über ihre langjährige Gemeinschaft hatte die Frauen des Chores „Musikalische Werkstatt“ dazu bewogen, am Ende ihres Abschiedskonzerts zu einer Spendenaktion aufzurufen. Dr. Christiane Meigen gehört zu ihnen. Also lag es nahe, für die Kinderklinik in Mosambik zu sammeln.







