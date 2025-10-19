Dr. Mario Antunes, Dr. Christiane Meigen behandeln mit dem Ehepaar Borsche aus Bad Kreuznach von Interplast Germany Kinder, die Opfer von Verbrennungen geworden sind. Der Chor „Musikalische Werkstatt“ hat entschieden, für den Zweck Geld zu sammeln.
Die Freude über ihre langjährige Gemeinschaft hatte die Frauen des Chores „Musikalische Werkstatt“ dazu bewogen, am Ende ihres Abschiedskonzerts zu einer Spendenaktion aufzurufen. Dr. Christiane Meigen gehört zu ihnen. Also lag es nahe, für die Kinderklinik in Mosambik zu sammeln.