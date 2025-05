Ein musikalisches Highlight der besonderen Art erwartet Musikfans am Freitag, 13. Juni, ab 18 Uhr. Auf dem Schleiferplatz in Idar treten dann bei freiem Eintritt die Punkrockband The Speedbottles und die älteste Boygroup Deutschlands, die Bachwagge, gemeinsam auf – ein generationenübergreifendes Open-Air-Konzert mit Musikstilen, die unterschiedlicher kaum sein könnten.

Doch es gibt auch Gemeinsamkeiten: Beide Formationen feiern in diesem Jahr ihr 20-jähriges Bühnenjubiläum – die Mitglieder der Bachwagge bringen dabei aber „etwas mehr Lebenserfahrung“ mit. Und: Beide sind Kulturpreisträger der Stadt Idar-Oberstein. Die Bottles gewannen die Auszeichnung in diesem Jahr, die Bachwagge im Jahr 2020.

Die Idee für dieses außergewöhnliche Event entstand beim diesjährigen Neujahrsempfang der Stadt Idar-Oberstein, als die Speedbottles mit dem Kulturpreis der Stadt ausgezeichnet wurden. Ein Bachwagge-Mitglied sprach die Band an und schlug das ungewöhnliche Konzertprojekt vor. Die Speedrocker waren gleich begeistert. Bei einem ersten Treffen im Vereinsheim der Bachwagge entwickelte sich schnell „eine freundschaftliche und kollegiale Atmosphäre“, wie Sebastian Groß von den Speedbottles gegenüber dieser Zeitung bestätigt. Trotz der Gegensätze war schnell ein gemeinsames Konzept gefunden, die Zusammenarbeit sei, so Groß, hervorragend gelaufen – ein klarer Beweis für die verbindende Kraft der Musik.

i Beim Neujahrsempfang der Stadt Anfang des Jahres wurden die Speedbottles von OB Frank Frühauf mit dem Kulturpreis der Stadt Idar-Oberstein ausgezeichnet. An diesem Tag gab es die ersten Vorgespräche zum generationenübergreifenden Open Air in Idar. Sabine Greber-Maier

Ob die beiden Gruppen am 13. Juni tatsächlich einen gemeinsamen Song performen werden, wie schon spekuliert wird und was den Abend endgültig zu einem unvergesslichen Ereignis machen würde, darüber wird derzeit noch eisern geschwiegen. Für die Fans der Speedbottles ist das Konzert übrigens die einzige Gelegenheit, die Band dieses Jahr „open air“ in ihrer Heimatstadt zu erleben, da sie nicht wie gewohnt beim Rock im Daal-Festival am 18./19. Juli auftreten wird.

Einen Wermutstropfen gibt es: Mit Bernd Cullmann und Hans Dieter Krieger sind in jüngster Vergangenheit gleich zwei wichtige Eckpfeiler der Bachwagge verstorben. Dennoch wollen die Idarer Mundartsänger am „Konzert der Generationen“ festhalten: „Das wäre ganz sicher auch im Sinne von Bernd und Hans Dieter“, sagt Wolfgang Schapperth auf Nachfrage dieser Zeitung. „Wir werden das in jedem Fall durchziehen, auch wenn es schwerfällt.“

Doch auch bei den Speedbottles kommt beim Konzert am 13. Juni Wehmut auf. Denn es wird der letzte Live-Auftritt mit Gründungsmitglied und Bassist Simon Seul sein: „Nach zwei Jahrzehnten voller Punk’n’Roll wollen wir ihm einen Abschied bereiten, der ihm gebührt. Wir werden dich vermissen, Simon Diamond!“