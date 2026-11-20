Die SPD will das Spießbratenfest zurückbringen: Mit einem entsprechenden Antrag überraschten die Sozialdemokraten im Idar-Obersteiner Haupt- und Finanzausschuss.
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Die SPD-Fraktion würde gern das Spießbratenfest wiederbeleben – und zwar auf dem Gelände der Messe Idar-Oberstein: Mit diesem von ihrem Vorsitzenden Moritz Forster eingebrachten Antrag zum neuen Haushalt überraschten die Sozialdemokraten in der jüngsten Sitzung des städtischen Haupt- und Finanzausschusses alle anderen Mitglieder.