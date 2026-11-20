Diskussion in Idar-Oberstein SPD will Spießbratenfest wiederbeleben Kurt Knaudt 20.11.2026, 17:00 Uhr

i Jahrzehntelang wurde das Spießbratenfest auf dem Festplatz in der Vollmersbachstraße gefeiert, 2019 fand es zum letzten Mal statt. Hosser (Archiv). Hosser

Die SPD will das Spießbratenfest zurückbringen: Mit einem entsprechenden Antrag überraschten die Sozialdemokraten im Idar-Obersteiner Haupt- und Finanzausschuss.

Die SPD-Fraktion würde gern das Spießbratenfest wiederbeleben – und zwar auf dem Gelände der Messe Idar-Oberstein: Mit diesem von ihrem Vorsitzenden Moritz Forster eingebrachten Antrag zum neuen Haushalt überraschten die Sozialdemokraten in der jüngsten Sitzung des städtischen Haupt- und Finanzausschusses alle anderen Mitglieder.







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