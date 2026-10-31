Debatte in Idar-Oberstein
SPD stellt keinen Antrag zu Erweiterung der Stadtspitze
Auch die SPD legt in Sachen zweiter Beigeordnetet für die Stadt Idar-Oberstein den Rückwärtsgang ein.
Auch die SPD legt in Sachen zweiter Beigeordnetet für die Stadt Idar-Oberstein den Rückwärtsgang ein.
Izabela Mittwollen. picture alliance/dpa

Das Thema sei vom Tisch, teilt die Fraktion mit – inhaltlich würden sie die Erweiterung der Stadtspitze aber weiter für richtig halten. Die Debatte darum beschreiben die Sozialdemokraten als „aufgeheizt und zunehmend vergiftet“. 

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Auch die SPD-Fraktion im Idar-Obersteiner Stadtrat wird den Antrag zur Erweiterung der Stadtspitze, aus Oberbürgermeister und Bürgermeister um einen weiteren Beigeordneten nicht weiter verfolgen. Das teilten die Sozialdemokraten über ihren Fraktionsvorsitzenden Moritz Forster am Freitag, 30.
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