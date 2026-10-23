Debatte in Idar-Oberstein
SPD-Stadtratsfraktion steht hinter Moritz Forster
Moritz Forster(SPD) erhält von seiner Fraktion im Stadtrat Idar-Oberstein Rückhalt.
Moritz Forster(SPD) erhält von seiner Fraktion im Stadtrat Idar-Oberstein Rückhalt.
Ingo Lauer

Die SPD-Fraktion im Stadtrat Idar-Oberstein stärkt ihrem Sprecher nach den Querelen der vergangenen Tage den Rücken. Forster wird sich zudem demnächst der Wiederwahl als Fraktionsvorsitzender stellen. 

Lesezeit 1 Minute
Die SPD-Stadtratsfraktion Idar-Oberstein steht geschlossen hinter ihrem Fraktionsvorsitzenden Moritz Forster. Das geht aus einer Pressemitteilung der Fraktion hervor, die unserer Zeitung vorliegt. Die in der aktuellen Berichterstattung unserer Zeitung aufgestellten Vermutungen über Forsters politische Zukunft und einen angeblich schwindenden Rückhalt innerhalb der SPD entsprächen nicht dem Bild, das sich in der Fraktion zeige.
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