Der Baumholderer Stadtrat diskutiert über eine mögliche Videoüberwachung am Weiher – doch ein Ergebnis gibt es vorerst nicht. Das Alkoholverbot wird um zwei weitere Jahre verlängert.
Lesezeit 3 Minuten
Seit 2018 verfolgt die SPD im Stadtrat das Ziel, für das Gelände rund um die Westrichhalle eine zusätzliche Überwachung einzurichten. SPD-Fraktionssprecher Yannick Simon erläuterte, dass man vor der Fertigstellung der neuen Westrichhalle nachhaltig etwas unternehmen solle – ja müsse, um im Umfeld des Neubaus Sachbeschädigungen und andere Straftaten zu vermeiden.