Überwachung des Weihergeländes SPD-Antrag zu Videokameras kommt nicht zur Abstimmung 25.09.2025, 22:58 Uhr

i Sachbeschädigungen, wie ein zerschnittenes Tornetz, und Graffitischmierereien sind ein wiederkehrendes Problem rund um die alte Westrichhalle. Die SPD fordert Maßnahmen für eine Überwachung des Areals nach Fertigstellung der neuen Westrichhalle (links). Sascha Saueressig

Der Baumholderer Stadtrat diskutiert über eine mögliche Videoüberwachung am Weiher – doch ein Ergebnis gibt es vorerst nicht. Das Alkoholverbot wird um zwei weitere Jahre verlängert.

Seit 2018 verfolgt die SPD im Stadtrat das Ziel, für das Gelände rund um die Westrichhalle eine zusätzliche Überwachung einzurichten. SPD-Fraktionssprecher Yannick Simon erläuterte, dass man vor der Fertigstellung der neuen Westrichhalle nachhaltig etwas unternehmen solle – ja müsse, um im Umfeld des Neubaus Sachbeschädigungen und andere Straftaten zu vermeiden.







