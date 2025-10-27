Auf Wildkamera gebannt Spaziergänger entdeckt bei Sienhachenbach einen Wolf Andrea Brand 27.10.2025, 09:00 Uhr

i Diese Aufnahme eines Jagdpächters in Sienhachenbach zeigt einen Wolf. Wilhelm Schneider

In der Region rund um Sien und Sienhachenbach mehren sich die Hinweise, auf einen Wolf. Ob es sich um ein einzelnes Tier handelt oder mehrere durch die Gegend streifen, ist derzeit schwer zu sagen.

