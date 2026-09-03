Den Abschluss des Theatersommers in Idar-Oberstein bildet „The roaring twenties“. Dabei verbindet das Ensemble metamorph Stummfilm, Livemusik und Konzert zu einem Abend, der das Lebensgefühl der Goldenen Zwanziger aufgreift.
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Die Mischung aus Stummfilm, Revue und Avantgarde lässt das Publikum vollkommen in das exaltierte Lebensgefühl dieser Epoche eintauchen: Am Samstag, 26. September, um 20 Uhr bringt das Ensemble metamorph die Produktion „The roaring twenties“ auf die Bühne der Göttenbach-Aula.