Kultur in Idar-Oberstein Spannender Mix aus Stummfilm, Revue und Avantgarde Vera Müller 03.09.2026, 15:00 Uhr

i Das Ensemble metamorph bringt die Produktion „The roaring twenties“ auf die Bühne der Göttenbach-Aula. Nicolai Wagener

Den Abschluss des Theatersommers in Idar-Oberstein bildet „The roaring twenties“. Dabei verbindet das Ensemble metamorph Stummfilm, Livemusik und Konzert zu einem Abend, der das Lebensgefühl der Goldenen Zwanziger aufgreift.

Die Mischung aus Stummfilm, Revue und Avantgarde lässt das Publikum vollkommen in das exaltierte Lebensgefühl dieser Epoche eintauchen: Am Samstag, 26. September, um 20 Uhr bringt das Ensemble metamorph die Produktion „The roaring twenties“ auf die Bühne der Göttenbach-Aula.







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