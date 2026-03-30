Lange Nacht der Edelsteine Spannender Ausflug in die Welt der Edelsteine Leonhard Stibitz 30.03.2026, 10:58 Uhr

i Die Sonderausstellung „Licht, Stein und Vision“ als Hommage an Bernd und Tom Munsteiner brachte viele zusätzliche Interessenten ins Deutsche Edelsteinmuseum Leonhard Stibitz

Die „Lange Nacht der Edelsteine“ zog in Verbindung mit den „Offenen Werkstätten“ wieder viele Besucher nach Idar-Oberstein. Am späten Abend waren alle beteiligten Museen und Institutionen sehr zufrieden mit Verlauf und Zuspruch.

Auf Nachfrage, wo denn die Gäste herkamen, hörte man Karlsruhe, Friedberg, Kaiserslautern, Nürnberg, aber auch „Uwastään" oder Bruchweiler. Die große Schar der Gäste der „Langen Nacht der Edelsteine“ (LNDE) kam nahezu aus der ganzen Republik, aber sicher zu gleichen Teilen auch aus der näheren Umgebung.







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