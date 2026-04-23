Hotel Kristall in Idar Spagat zwischen Tradition und Moderne ist gelungen Thomas Brodbeck 23.04.2026, 11:00 Uhr

i Maximilian Stauch, Inhaber des Berghotels Kristall, mit seinem Maskottchen Bruno, das ihm bis jetzt viel Glück brachte beim Umbau zum nachhaltigen Betrieb. Thomas Brodbeck

Trotz struktureller Hürden: Ein junger Hotelier baut im Hotel Kristall einen Natur-Hotspot mit regionalem Mehrwert. Das bleibt nicht im Verborgenen.

Kein Zweifel: Dem Berghotel Kristall in Idar-Oberstein gelingt der Spagat zwischen Tradition und Moderne. Unter Führung von Max Stauch hat sich der seit 1994 existierende Familienbetrieb zu einem modernen und zukunftsorientierten Haus entwickelt.Der 28-jährige Inhaber übernahm das Hotel in diesem Jahr von seiner Mutter, seit 2019 war er bereits Geschäftsführer.







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