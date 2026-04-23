Hotel Kristall in Idar
Spagat zwischen Tradition und Moderne ist gelungen
Maximilian Stauch, Inhaber des Berghotels Kristall, mit seinem Maskottchen Bruno, das ihm bis jetzt viel Glück brachte beim Umba
Maximilian Stauch, Inhaber des Berghotels Kristall, mit seinem Maskottchen Bruno, das ihm bis jetzt viel Glück brachte beim Umbau zum nachhaltigen Betrieb.
Thomas Brodbeck

Trotz struktureller Hürden: Ein junger Hotelier baut im Hotel Kristall einen Natur-Hotspot mit regionalem Mehrwert. Das bleibt nicht im Verborgenen.

Lesezeit 2 Minuten
Kein Zweifel: Dem Berghotel Kristall in Idar-Oberstein gelingt der Spagat zwischen Tradition und Moderne. Unter Führung von Max Stauch hat sich der seit 1994 existierende Familienbetrieb zu einem modernen und zukunftsorientierten Haus entwickelt.Der 28-jährige Inhaber übernahm das Hotel in diesem Jahr von seiner Mutter, seit 2019 war er bereits Geschäftsführer.

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