Trotz struktureller Hürden: Ein junger Hotelier baut im Hotel Kristall einen Natur-Hotspot mit regionalem Mehrwert. Das bleibt nicht im Verborgenen.
Lesezeit 2 Minuten
Kein Zweifel: Dem Berghotel Kristall in Idar-Oberstein gelingt der Spagat zwischen Tradition und Moderne. Unter Führung von Max Stauch hat sich der seit 1994 existierende Familienbetrieb zu einem modernen und zukunftsorientierten Haus entwickelt.Der 28-jährige Inhaber übernahm das Hotel in diesem Jahr von seiner Mutter, seit 2019 war er bereits Geschäftsführer.