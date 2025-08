Die kirchliche Sozialstation Baumholder und Birkenfeld feiert ihr 50-jähriges Bestehen am Sonntag, 17. August, mit einem morgendlichen Gottesdienst in der evangelischen Kirche in Birkenfeld und anschließendem Programm im benachbarten Georg-Wilhelm-Haus. Auch eine Festschrift will die Sozialstation zu diesem Anlass veröffentlichen.

Anfang der 1970er-Jahre nutzt der damalige Sozialminister des Landes Rheinland-Pfalz, Heiner Geißler, die Strukturen der Kirchen als Grundlage, um die ambulante Pflege neu zu organisieren. Damit ruft er die Sozialstationen ins Leben. 1975 ist es auch in Birkenfeld und Baumholder so weit – die kirchliche Sozialstation für die beiden Verbandsgemeinden mit Sitz in der Kreisstadt wird als Verein gegründet, damals unter Vorsitz des evangelischen Pfarrers Ernst Gillmann.

Zu finden ist die Sozialstation damals im alten Stadthaus Auf dem Römer 9. Zwischenzeitlich zieht die Sozialstation 1994 für kurze Zeit ins ehemalige Hotel Zur Post in der Friedrich August Straße 5 und 1996 dann in die Schneewiesenstraße 18, bevor sie 2017 ihre Dienststelle in der Schönewaldstraße 1 bezieht, wo sie bis heute zu finden ist.

Kirchliche Sozialstation wird zum eigenständigen Verein

Der 1975 gegründete Pflegeverein wird 2001 aufgelöst und als eigenständiger Verein im bis heute aktiven „Förderverein der Kirchlichen Sozialstation Baumholder/Birkenfeld e.V.“ weitergeführt. „Heute haben wir das kirchlich zwar noch im Namen, sind aber ein unabhängiger Verein“, sagt der 2. Vorsitzende des Fördervereins, Heinz Bruch. Mitglied im Verein seien jedoch auch die evangelischen Gemeinden der Region, wie die Hoffnungsgemeinden Nahe-Hochwald und Nahe-Westrich. Bis vor einigen Jahren habe es auch eine Kooperation mit katholischen Gemeinden gegeben.

Pro Mitglied der Gemeinden erhält der ambulante Pflegedienst 1 Euro von den Kirchen. „Wir arbeiten allerdings wie jeder andere Pflegedienst auch und erhalten den Großteil unserer Mittel über die Pflegekassen unserer Klienten“, sagt Brucher. Dabei werden Klienten unabhängig von der religiösen Präferenz angenommen. Eigentlich gebe es nur einen Unterschied zu anderen Pflegediensten: „Wenn es von den Klienten gewünscht wird, vermitteln wir seelsorgerische Betreuung“, erklärt Pflegedienstleiterin Barbara Brenner.

Seit der Gründung vor 50 Jahren habe sich einiges verändert. „Wir sind damals ohne ein einziges Auto gestartet, heute gehören 18 Autos zu unserem Fuhrpark“, sagt Bruch. Die Sozialstation beschäftigt aktuell 13 Pflegefachkräfte, eine Altenpflegehelferin und sechs Personen im mobilen sozialen Dienst, der zwar keine Pflege leistet, aber hauswirtschaftliche Tätigkeiten für die Klienten übernimmt.

Die Pflege hat sich in den vergangen 50 Jahren verändert

Doch nicht nur die Ausstattung habe sich in den vergangenen 50 Jahren verändert, auch die Pflege an sich sei heute ein anderes Feld. „Früher war Mehrgenerationenwohnen noch verbreiteter, Angehörige haben viele Pflegeleistungen übernommen“, sagt Brenner. Heute werden mehr Leistungen beim Pflegedienst in Anspruch genommen. „Besonders im ländlichen Bereich wohnen Angehörige oft viele, viele Kilometer entfernt – auch deswegen steigt die Zahl der Menschen, die Pflegedienste in Anspruch nehmen, stetig“, erklärt die Pflegedienstleiterin der Sozialstation.

Gleichzeitig melden sich auf Ausschreibungen weniger Bewerber. „Wir haben teils über Monate inseriert ohne Rückmeldungen, unsere Neuzugänge der letzten zwei bis drei Jahre kamen dann eher spontan.“ Die Fluktuation bei den Mitarbeitern der Sozialstation sei allerdings gering, einige seien schon seit 25 Jahren dabei. „Unsere Sozialstation steht auf dem Boden des Engagements unserer Mitarbeiter, auch sie wollen wir am 17. August feiern“, fügt Bruch hinzu.