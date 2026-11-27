Schulden steigen weiter Sozialhilfe: Kreis Birkenfeld greift tief in die Tasche Peter Bleyer 27.11.2026, 06:00 Uhr

i Mehr als 80 Millionen Euro Minus macht der Kreis Birkenfeld allein in den Bereichen „Soziales“ und „Jugend“. Monika Skolimowska. dpa

Die Schulden steigen und steigen: Auch 2027 verschlechtert sich die finanzielle Situation des Kreises Birkenfeld deutlich. Woran liegt’s? Unter anderem an stark gestiegenen Ausgaben in den Bereichen Sozialhilfe und Jugend.

Will man sich den Haushalt des Kreises Birkenfeld (und längst nicht nur diesen) einmal bildlich vorstellen, ist die viel zitierte leere Kasse als Assoziation eigentlich eher ungeeignet. Denn sie ist nicht leer, sondern leerer. Viel eher müsste man sich also ein Loch auf einer Wiese vorstellen – und zwei Menschen: Einer will das Loch zuschaufeln, während der andere fleißig weiter gräbt.







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