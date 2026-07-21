Stadtratssitzung am 29. Juli Sorgenkind Tiefensteiner Straße: Wie geht es weiter? Vera Müller 21.07.2026, 09:36 Uhr

i Wie geht es in der Tiefensteiner Straße weiter? Das wird am 29. Juli im Stadtrat diskutiert. Hosser

Wie geht es nun weiter mit der Tiefensteiner Straße? Im Idar-Obersteiner Stadtrat wird die Thematik am Mittwoch, 29. Juli, diskutiert. Auch eine Einwohnerfragestunde wurde anberaumt. Das dürfe eine lebhafte Sitzung werden.

Die Tiefensteiner Straße wird Thema der nächsten Sitzung des Stadtrates am Mittwoch, 29. Juli, 17.30 Uhr, in der Verwaltung sein. Die Ausweisung des Fahrradschutzstreifens Richtung Kirschweiler, der das Parken und Halten unmöglich macht und auch Auswirkungen auf die Haltesituation auf der gegenüberliegenden Seite hat, steht im Fokus.







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